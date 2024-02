Come sappiamo sarà Chris Rock a dirigere il remake americano di Un altro giro, film premio Oscar del 2020 diretto da Thomas Vinterberg.

E in una recente intervista a Esktra Bladet lo stesso Vinterberg ha commentato la scelta di Rock scherzando inoltre sull’ormai noto schiaffo ricevuto alla cerimonia degli Oscar:

Questa la sinossi:

Il film prende il via da una teoria secondo la quale nasciamo con una piccola quantità di alcol nel sangue e una moderata ubriachezza spalancherebbe le nostre menti al mondo che ci circonda, riducendo i nostri problemi e aumentando la creatività. Incoraggiati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti demotivati insegnanti delle scuole superiori, intraprendono un esperimento mirato a mantenere un livello costante di alcol nel sangue per tutta la giornata lavorativa. Inizialmente i risultati sono positivi e il piccolo progetto si trasforma in un vero studio accademico. Ma l’esperimento causerà conseguenze inattese.