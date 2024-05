Paul Feig dirigerà Un Piccolo Favore 2, sequel del film con Anna Kendrick e Blake Lively del 2018.

Per Feig, sarà il primo sequel che abbia mai realizzato, e in una recente intervista con Variety, il regista ne ha spiegato il motivo:

Sono elettrizzato. Mi rende così felice perché questo è davvero uno dei miei film preferiti. È andato bene nei cinema, ma ho sempre la sensazione che così tante persone non l’abbiano ancora visto, quindi ora possono vederlo su Netflix. È molto importante perché, anche se guardi il mio lavoro, non ho mai fatto un sequel prima proprio per questo motivo. Ho sempre cercato di starne lontano, ma in questo mondo ho adorato questi personaggi e ho sempre pensato di poterli rivisitare.