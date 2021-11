Il 17 novembre è stato pubblicato sul Journal of the Royal Society Interface uno studio che dimostra come lo schiocco delle dita produca le più alte accelerazioni rotazionali osservate negli umani, ancora più alte di quelle del braccio di un giocatore di baseball professionista. Nel farlo, gli studiosi hanno anche stabilito che nella realtà Thanos non sarebbe stato in grado di schioccare le dita – cosa che avrebbe risparmiato non pochi guai a metà degli esseri viventi in Avengers: Infinity War

I risultati della ricerca potrebbero avere un’applicazione molto concreta nello sviluppo futuro di protesi in grado di imitare in maniera più realistica i movimenti umani.

L’assistente professore della scuola di chimica e ingegneria biomolecolare del Georgia Institute of Technology Saad Bhamla ha avviato la ricerca ispirato sia da un’opera d’arte greca del quarto secolo avanti Cristo che da Avengers: Infinity War, e ha spiegato di essere stato interessato per anni al modo in cui noi umani siamo in grado di schioccare le dita: “È un rompicapo fisico veramente straordinario e non è mai stato approfondito particolarmente”. Lui e i suoi colleghi avevano già ideato un framework in grado di spiegare in linea generale come sono possibili alcuni movimenti ultraveloci degli organismi viventi. Hanno quindi deciso di applicarlo allo schioccare delle dita dopo aver visto Avengers: Infinity War nel 2018, in cui Thanos schiocca le dita indossando un guanto di metallo. Gli studiosi hanno ipotizzato che questo movimento fosse in realtà impossibile per via della scarsa frizione, e hanno dimostrato l’ipotesi analizzando vari tipi di schiocco delle dita registrando immagini ad alta velocità e utilizzando sensori di vario tipo. Per simulare il Guanto dell’Infinito, hanno indossato dei ditali di metallo.

Per uno schiocco normale, con dita nude, i ricercatori hanno stabilito che viene generata l’accelerazione angolare più alta registrata in un essere umano: tre volte più veloce di quella del braccio di un giocatore di baseball professionista. Lo schiocco avviene in sette millisecondi, venti volte più rapidamente del battito di ciglia. Ma indossando i ditali di metallo la velocità crolla.

“I nostri risultati suggeriscono che Thanos, in realtà, non sarebbe riuscito a schioccare le dita a causa dei ditali di metallo. Quindi è più una questione di effetti visivi hollywoodiani che di fisica vera, ci dispiace per gli spoiler,” ha affermato Raghav Acharya, uno dei due autori dello studio secondo cui la velocità massima della rotazione crolla drammaticamente proprio a causa della minore area di contatto che esiste tra le dita quando sono coperte dai ditali di metallo. “La compressione della pelle fa sì che il sistema abbia una tolleranza maggiore,” ha aggiunto Elio Challita, co-autore dello studio. “Riducendo compressibilità e frizione della pelle, diventa molto più difficile accumulare abbastanza forza nelle dita per effettuare uno schiocco.” Ma anche dei ditali di gomma riducono velocità e accelerazione. La ricerca ha quindi stabilito che è necessaria una zona intermedia di frizione perché sia possibile schioccare le dita.

Fonte: Eurekalert