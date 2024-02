La Paramount ha trovato un regista per lo spin-off di Ferris Bueller’s Day Off, la leggendaria teen comedy del 1986 diretta da John Hughes e interpretata da Matthew Broderick conosciuta come Una pazza giornata di vacanza in Italia.

Annunciato lo scorso, questo progetto, che verrà prodotto dalla major citata insieme ai creatori di Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, s’intitolerà Sam and Victor’s Day Off e racconterà l’avventura di un giorno dei parcheggiatori che, nella pellicola originale, portano la Ferrari dei protagonisti a fare un giro.

Il sempre ben informato scooper Jeff Sneider segnala che sarà David Katzenberg a occuparsi della regia del film. Katzenberg, oltre a essere figlio del noto produttore Jeffrey Katzenberg, è noto per aver prodotto la serie Tv The Goldbergs e i due IT diretti da Andy Muschietti. Al suo attivo ha la regia di svariati episodi di produzioni televisive, ma Sam and Victor’s Day Off sarà il suo esordio alla regia di un lungometraggio per il cinema.

In Ferris Bueller, i due parcheggiatori non avevano nomi ufficiali ed erano interpretati da Richard Edson e Larry “Flash” Jenkins, scomparso nel 2019.

