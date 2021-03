De Deadline arriva la notizia che il parco di Universal Orlando sta “valutando il da farsi” sull’area didopo le recenti notizie arrivate sui libri del celebre autore.

La Dr. Seuss Enterprises ha infatti annunciato qualche giorno fa di aver deciso di mettere fuori catalogo sei titoli perché ritraggono i personaggi in modo “sbagliato e offensivo” attraverso immagini razziste. Tra i titoli in questione And to Think That I Saw It on Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! e The Cat’s Quizzer.

I libri, usciti tra anni ’30 e i ’50, sono stati criticati per delle rappresentazioni razziste di personaggi neri, asiatici e del Med Oriente.

“Seuss Landing continua a essere molto popolare tra i visitatori e diamo grande valore al nostro rapporto con la Seuss Enterprises” ha commentato la Universal. “Abbiamo rimosso i libri dai nostri scaffali come richiesto e valuteremo il da farsi sull’esperienza nel parco. I nostri visitatori intanto possono continuare a godere delle loro esperienze preferite a Seuss Landing“.

Intanto, Brian Roberts, amministratore delegato di Comcast, ha annunciato mercoledì scorso che i lavori sulla nuova area del parco di Universal Orlando che sarà intitolata Epic Universe sono finalmente ripartiti.