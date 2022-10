L’Uomo d’Acciaio 2 con Henry Cavill è di nuovo una priorità per la Warner Bros

Sono trascorsi svariati anni, 5 per l’esattezza senza contare la Snyder Cut, dall’ultima volta in cui abbiamo visto Henry Cavill vestire i panni dell’Uomo d’Acciaio in Justice League.

Anni all’insegna di una certa turbolenza non solo limitata alla gestione delle proprietà intellettuali della DC Comics, ma, più in generale, estesa a tutto l’assetto organizzativo della Warner, major che, di recente, è entrata a far parte del gruppo Discovery grazie alla fusione fra il gruppo appena citato e WarnerMedia.

In questi cinque anni si è parlato spesso e volentieri di un possibile ritorno di Henry Cavill nel DCEU anche se tutto è sempre rimasto, più che altro, nell’ambito dei “desiderata” del fandom.

Adesso però le cose sembrano aver preso una piega differente per tutta una serie di motivi, a cominciare dal già citato riassetto aziendale e dirigenziale post-fusione. Certo, WarnerBros Discover non ha ancora trovato il suo “Kevin Feige”, una figura con il compito di seguire editorialmente le proposte basate sulle property fumettistiche della DC, ma, almeno per quel che riguarda l’Uomo d’Acciaio con Henry Cavill, il sole s’intravede con più nitidezza oltre le nubi.

È stato ormai svelato che, alla fine di Black Adam, è presente proprio una scena post-crediti con il Superman di Henry Cavill. The Rock è stato molto schietto e diretto nello spiegare che ci sono voluti ben sei anni di trattative con lo studio per riuscire ad ottenere una risposta affermativa proprio perché la vecchia dirigenza sembrava aver accantonato l’idea di riportare in scena l’attore inglese (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un report pubblicato dall’Hollywood Reporter e sul quale torneremo, in maniera più approfondita, nelle prossime ore viene segnalato che L’Uomo d’Acciaio 2 con Henry Cavill è tornato fra le priorità della Warner. Anzi, si troverebbe proprio sul vertice di questa lista di priorità. I boss della Warner Bros Pictures Michael De Luca e Pam Abdy, insieme al produttore Charles Roven, sarebbero alla ricerca di uno sceneggiatore e, stando al magazine, starebbero corteggiando il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie.

FONTE: The Hollywood Reporter