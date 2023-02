Uwe Boll alla regia del dramma poliziesco First Shift

Secondo quanto riportato da Variety Uwe Boll (In the name of the King) farà il suo ritorno alla regia con Firts Shift, dramma poliziesco ambientato a New York City.

Il progetto vede Kristen Renton (Sons of Anarchy) e Gino Anthony Pesi (Shades of Blue) nei panni di due poliziotti che condividono il loro primo giorno di lavoro insieme. Lei è stata da poco trasferita nella Grande Mela da Atlanta. Lui è invece uno stanco poliziotto di Brooklyn che preferisce a lavorare da solo. I due verranno poi sconvolti da una tragedia personale.

Le riprese del film inizieranno il mese prossimo a New York.

