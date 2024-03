Viggo Mortensen è alla sua seconda prova come regista con il western The Dead Don’t Hurt in cui si è occupato anche della sceneggiatura, della musica e dove recita.

La storia segue Vivienne Le Coudy, interpretata da Vicky Krieps, una donna indipendente che intraprende una relazione con l’immigrato danese Holgen Olsen (Mortensen). La donna accetta di viaggiare con Olsen fino alla sua casa nella tranquilla città di Elk Flats, Nevada, dove iniziano una vita insieme fino allo scoppio della Guerra Civile. In quel momento l’uomo prende la fatidica decisione di combattere per l’Unione.

Racconta Mortensen come gli è venuta l’idea del film e perché ha scelto proprio il genere western:

Quando ho iniziato a scrivere “The Dead Don’t Hurt” era durante il lockdown della pandemia e avevo un’immagine iniziale di una bambina che correva attraverso questa foresta con aceri e querce rosse, e stavo pensando a mia madre e al luogo in cui era cresciuta e aveva vissuto fino alla fine della sua vita. Immaginavo mia madre correre in questi boschi, ma la immaginavo in un periodo precedente e mi chiedevo cosa significasse.

Continua:

Avevo l’idea di mostrare la conseguenza prima di mostrare la causa, cosa che accade più spesso nei romanzi che nei film. Quando abbiamo un evento traumatico o importante, tendiamo a guardare indietro e pensare: “Come si è arrivati a questo? Come sono arrivato qui? Come è successo tutto ciò?” Quindi ho iniziato dalla fine e ho lavorato all’indietro e una volta capito cosa stava succedendo, ho pensato, beh, questo è un western, quindi mi sono attenuto a quello.

E a proposito del genere scelto spiega:

La mia intenzione non era quella di reinventare il western, volevo semplicemente raccontare una storia da appassionato di western, apprezzando quando i dettagli sono realistici e le scene di cavalli sono credibili, e tutte quelle cose.

Conclude Viggo Mortensen raccontando la scelta di Vicky Krieps come protagonista e la sua reazione quando le ha mandato il copione.

Le ho semplicemente mandato la sceneggiatura sperando che le sarebbe piaciuta. Non conoscevo Vicky, ma conoscevo il suo lavoro e quando l’ha letta, le è piaciuta molto. Era cresciuta non lontano da Orleans, dove Giovanna d’Arco guidò le forze francesi nell’assedio. Ha detto che era cresciuta immaginando di essere Giovanna d’Arco, e così ha portato questo sentimento al ruolo. Vicky è davvero talentuosa, è molto entusiasta e impegnata – non la cogli mai in fallo, e ha fatto un lavoro meraviglioso. Ero davvero, davvero felice che avesse detto di sì.

The Dead Don’t Hurt è stato presentato al Toronto Film Festival lo scorso anno e poi al Glasgow Festival più di recente.

FONTE: Deadline

