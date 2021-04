In una recente intervista con Oprah diffusa da People ha parlato di, suo collega in Ma Rainey’s Black Bottom e della sua scomparsa.

Il film basato sulla nota opera teatrale di August Wilson rappresenta l’ultimo ruolo di Boseman, scomparso prematuramente a causa di un cancro.

Davis lo ha omaggiato così:

Quello che ricorderò è la sua integrità, e lo so che la gente una spesso questa parola, almeno tanto quanto la parola “geniale”. Ma in realtà non c’è poi tutta questa integrità in giro, perché c’è bisogno di molto coraggio per essere autentici. Come si suol dire, “il coraggio è soltanto paura che ha detto le sue preghiere”. Quello che avvertivo è che non fosse interessato a essere una star del cinema, preferiva essere un grande artista.