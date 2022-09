Walter Hill parla di Alien 5 e ricorda I guerrieri della notte

Walter Hill presenterà a Venezia il suo nuovo film, il western Dead for a Dollar che vede nel cast Christoph Waltz e Willem Dafoe.

In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter il regista ha potuto anche parla del fantomatico Alien 5, di cui anni fa ha scritto un trattamento (ECCO TUTTI I DETTAGLI), e del suo leggendario film del 1979 I guerrieri della notte.

Su Alien 5 e sulla possibilità di tornare al lavoro sul franchise insieme a Sigourney Weaver ha spiegato:

Io e Sigourney abbiamo fatto un tentativo qualche anno fa. Ma si parla di anni in cui Aliens era ancora della 20Th Century Fox. Quelli della Disney, che ora possiedono il marchio, hanno espresso di non avere interesse nel percorrere quella strada. Avevo un’idea per una bella storia con il personaggio di Ripley interpretato da Sigourney. Spero d’incontrarla a Venezia.

In merito ai Guerrieri della notte racconta:

Un paio di mesi fa mi hanno chiesto di andare a Bologna, per il loro film festival, dove hanno proiettato I guerrieri della notte in Piazza Maggiore su uno di quegli schermi giganti da campo da football. C’erano settemila persone. E hanno proiettato I guerrieri della notte. Ho girato quel film più di 40 anni fa e non l’avevo mai davvero rivisto da quel giorno. Mi chiedevo se avrebbe retto al passare del tempo. E devo dire che è andata alla grande! Il pubblico si è divertito, hanno gridato e urlato. In senso positivo. Non potevo crederci. 42, 43 anni fa abbiamo girato quel film con due spiccioli, non era propriamente un film dal budget elevato. L’abbiamo sostanzialmente raschiato via da New York! E funziona ancora. Sai, più fai cose come queste e, talvolta, meno ne sai.