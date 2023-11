L’arrivo in streaming su Netflix della prima parte di Rebel Moon si avvicina sempre di più e, per tale ragione, l’Hollywood Reporter ha pubblicato un interessante profilo dedicato a Zack Snyder, il controverso e discusso regista di pellicole come 300 e Watchmen.

Un profilo in cui vengono citate anche le parole di Christopher Nolan circa il poc’anzi citato Watchmen, cinecomic di Zack Snyder uscito nello stesso anno, il 2008, in cui il regista inglese ha portato nelle sale Il Cavaliere Oscuro.

Una pellicola, quella che Snyder ha tratto dalla seminale graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, che secondo il regista di Oppenheimer era letteralmente troppo avanti per il tempo in cui si è palesata nei cinema.

Ho sempre creduto che Watchmen fosse decisamente avanti rispetto al suo tempo. L’idea di una squadra di supereroi, che il film sovverte in modo così brillante, non era ancora una cosa tipica di questo genere di film. Sarebbe stato affascinante vederlo uscire dopo Avengers.

Ricordiamo che Nolan e Snyder hanno poi collaborato insieme a L’uomo d’acciaio.

Watchmen ha preparato la strada al primo Avengers?

Curiosamente, la considerazione di Christopher Nolan su Watchmen proposta dall’Hollywood Reporter ha qualche punto in comune con quello che Patrick Wilson, che nel cinecomic di Zack Snyder ha interpretato Daniel Dreiberg / Gufo Notturno II, ha detto durante la promozione stampa d’Insidious: la porta rossa:

Watchmen è il solo lungometraggio fra quelli che ho interpretato che ho visto dall’inizio alla fine quando è stato proiettato alla prima. Quella pellicola è fantastica. Volevo condividerlo con mio figlio. Probabilmente volevo anche mandare avanti la scena in cui io e Malin [Akerman] siamo sulla nave […] Sapevo che Zack [Snyder] era avanti rispetto agli altri. È bizzarro affermare oggi che la gente non era pronta per quello, ma c’era davvero bisogno di un film del genere. Servono film che siano così oscuri, in maniera tale che poi quelli come Avengers possano essere più leggeri. Sono certo di questa cosa.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate