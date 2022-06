In occasione di un’intervista con ComicBook, Wesley Snipes ha parlato non solo del nuovo Blade in sviluppo dai Marvel Studios, ma anche di un suo sogno nel cassetto legato a Star Wars.

L’attore ha sempre voluto far parte nel mondo di Guerre stellari:

Sarebbe stato bellissimo entrare nel mondo di Star Wars, lo seguo dagli anni ’70. Ricordo di essere andato al cinema senza avere idea di quello che volesse farmi vedere il mio amico, ero arrabbiato con lui all’inizio, perché preferivo vedere un film sulle arti marziali. Poi mi ritrovai completamente immerso in quel mondo che avevano creato, a bocca aperta per quello che avevano fatto e ispirato in quanto attore. Sarebbe stato bello farne parte.

Ha poi parlato della possibilità di un ruolo in spin-off come The Mandalorian:

Ah, Mandalorian, anche quello sarebbe bello. Io e lei, l’attrice Ming-Na Wen, abbiamo girato un bellissimo film premiato, un dramma molto diverso dai film Marvel che abbiamo girato dopo. Si chiamava Complice la notte, ed è bellissimo. Dovete guardarlo.

Avreste voluto vedere Wesley Snipes in Star Wars?