Cynthia Erivo, protagonista di Wicked, ha ricevuto il premio Rand Schrader per il suo impegno come attivista della comunità LGBTQ+ nel mondo dell’intrattenimento.

Nel suo discorso di ringraziamento l’attrice ha raccontato il suo percorso:

È un privilegio essere su questo palco stasera perché per tanto tempo ho ammirato profondamente chiunque riuscisse a incarnare pienamente il proprio sé autentico, a indossare la propria queerness come un boa di piume e dichiarare con orgoglio: “Questa è una parte bellissima di chi sono“.

Continua:

Affermare il mio essere queer in pubblico, e in particolare agli occhi del pubblico, ha significato correre un rischio. Volevo vivere, non solo esistere.

Erivo aggiunge che non vede la sua partecipazione come protagonista di Wicked come una coincidenza. Secondo lei l’universo ha spinto il regista John Chu a sceglierla per quella parte.

Mentre sono qui davanti a voi: nera, rasata, con i piercing e queer, posso dire che so qualcosa su cosa significa essere l’altro. La storia di Elphaba è la storia ammonitrice di cosa può significare a volte dover sostenere la propria individualità, la propria diversità, anche quando i sistemi di oppressione sono contro di te.

Conclude con dei consigli:

Vi incoraggio a continuare a ribellarvi, continuare a essere voi stessi, continuare a presentarvi, continuare a incoraggiare gli altri a presentarsi come sono perché a volte le persone hanno bisogno di un po’ di incoraggiamento.

Wicked arriverà al cinema in Italia il 27 novembre. Nel cast anche Ariana Grande, Jonathan Bailey e Michelle Yeoh.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR

Classifiche consigliate