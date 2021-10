Come riportato dall’ Hollywood Reporter la produzione dell’adattamento cinematografico del celebre musicalsi sposterà prossimamente nel Regno Unito.

Le riprese sarebbero dovute iniziare a marzo ad Atlanta. Ma la Universal ha deciso di posticipare i lavori a giugno (nel 2022) per trasferirsi nel Regno Unito. Questo ritardo, secondo gli addetti ai lavori, consentirà di ottenere una grande efficenza per la produzione poiché Wicked sarà la prima produzione a girare sui palchi degli Sky Studios di recente costruzione Elstree da parte della Universal.

Il progetto non ha ancora un via libera ufficiale e si trova tecnicamente ancora in “fase di sviluppo”.

Nel 2010, quando il film venne annunciato per la prima volta, si parlò di numerosi nomi altisonanti interessati alla regia: da James Mangold a Ryan Murphy, passando per J.J. Abrams e l’inevitabile Rob Marshall.

La sceneggiatura di Wicked è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo ed è un prequel del Mago di Oz e racconta il rapporto tra Elphaba, futura Malvagia Strega dell’Ovest e Galinda (poi Glinda), la Strega Buona del Nord.

Inizialmente Wicked era nato proprio come film, ma Platt e la Universal decisero di lanciare prima il musical. Visto il successo della produzione, la major ha deciso di non affrettare lo sviluppo del film per non rischiare di rovinare una simile macchina da soldi.