Odissea trascina Universal oltre i 4 miliardi di dollari: è il primo studio a riuscirci nel 2026

Pubblicazione: 03 agosto alle 10:00

Odissea continua la sua navigazione trionfale nei mari del box office globale. L'adattamento cinematografico del poema epico di Omero firmato da Christopher Nolan ha appena spinto Universal Pictures a un traguardo che nessun altro studio cinematografico aveva raggiunto quest'anno: 4 miliardi di dollari di incassi globali. Un risultato che segna non solo il successo personale del regista britannico, ma ridisegna gli equilibri di potere nell'industria dell'intrattenimento del 2026.

Il film, che vanta un cast stellare comprendente, ha raggiunto quota. Un incasso impressionante che rappresenta solo una parte dell'equazione vincente di Universal.è stato concepito da Nolan per essere fruito in, scatenando una vera e propria caccia al biglietto tra i fan desiderosi di vivere l'esperienza visiva nella sua forma più pura, esattamente come il regista aveva immaginato.

Ma Universal non ha costruito il suo impero da 4 miliardi su un singolo titolo, per quanto di successo. La strategia dello studio si è rivelata vincente grazie a un portfolio diversificato che ha saputo intercettare pubblici differenti. Super Mario Galaxy Il Film ha replicato il successo del predecessore, confermando la potenza del franchise Nintendo al cinema. Il biopic Michael, dedicato alla vita del Re del Pop, ha toccato le corde emotive di generazioni di fan in tutto il mondo. E poi c'è la vera sorpresa dell'anno: Obsession.

Peach e Mario di Super Mario Galaxy Il Film, fonte: Universal Pictures

Questo horror prodotto da Focus Features, divisione specializzata di Universal, ha riscritto le regole dell'investimento cinematografico. Con un budget irrisorio di 750.000 dollari, Obsession ha generato un incasso mondiale record di 475 milioni di dollari, diventando il film di maggior successo nella storia di Focus Features. Un ritorno sull'investimento che fa impallidire qualsiasi analista finanziario e che dimostra come, nel cinema, una buona idea e un'esecuzione impeccabile possano ancora battere i budget faraonici.

hanno superato il miliardo di dollari di incassi globali:, entrambi di. Lo studio ha dominato il, un primato che testimonia non un colpo di fortuna, ma una pianificazione strategica di lungo periodo. I primi cinque film più redditizi dell'anno appartengono tutti a, una concentrazione di potere commerciale che non si vedeva da tempo.

Disney, che era stata la prima a superare i 3 miliardi di dollari quest'anno grazie a titoli come Toy Story 5, Moana e Hoppers, si è vista superare nella corsa al dominio del box office. Universal ha dimostrato che una strategia mista, capace di bilanciare blockbuster d'autore, franchise consolidati e scommesse a basso budget ad alto rendimento, può risultare vincente anche in un mercato sempre più frammentato.

Obsession, fonte: Universal Pictures

Il mercato nordamericano ha vissuto un weekend da record con 428,99 milioni di dollari di incassi complessivi, trainato principalmente dall'uscita di Spider-Man: Brand New Day di Sony e Marvel Studios. L'ultima volta che i cinema del Nord America avevano registrato numeri simili risaliva al leggendario weekend del 21-23 luglio, quello della mania Barbie e Oppenheimer, che aveva generato 311,3 milioni di dollari.

Paul Dergarabedian, Head of Marketplace Trends di Rentrak, ha commentato i risultati con evidente ottimismo: "Questo pone le basi per un agosto straordinario, e la probabilità di raggiungere i 4 miliardi nella stagione estiva e i 10 miliardi nell'intero anno è appena cresciuta esponenzialmente con questo weekend storico". Un'analisi che riflette il rinnovato entusiasmo per l'esperienza cinematografica in sala, dopo anni di incertezza legati alla pandemia e alla concorrenza dello streaming.

Michael O'Leary, CEO di Cinema United, l'organizzazione di lobby delle sale cinematografiche, ha celebrato il momento con una dichiarazione che sottolinea il valore della diversità nell'offerta:

"Gli spettatori di tutte le generazioni hanno reso questo weekend uno da ricordare nei libri di storia. La nostra industria dà il meglio di sé quando c'è qualcosa per tutti sullo schermo grande, e quest'anno stiamo vedendo cosa succede quando l'innovazione e la creatività in mostra negli straordinari cinema di tutto il paese e del mondo si combinano con un'ottima selezione di film". - Michael O'Leary

Odissea, fonte: Universal Pictures

Odissea, con i suoi 173 minuti di durata e la classificazione R, rappresenta una scommessa audace in un'epoca dominata da contenuti pensati per il pubblico familiare. Nolan, che ha scritto la sceneggiatura oltre a dirigere e produrre il film insieme a Emma Thomas, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trasformare storie complesse in esperienze cinematografiche universali. L'adattamento del poema omerico, che narra il travagliato viaggio di ritorno di Odisseo dalla Guerra di Troia, diventa nelle sue mani un'epopea visiva che parla al pubblico contemporaneo.

Odissea è attualmente nelle sale cinematografiche, continuando la sua corsa verso traguardi sempre più ambiziosi, nonostante le polemiche legate alla sceneggiatura. Se manterrà il ritmo attuale, potrebbe ambire a entrare nella ristretta cerchia dei film da oltre un miliardo di dollari, consolidando ulteriormente la posizione di Universal come studio dominante del 2026.