Qualche ora fa, durante il Super Bowl, la Universal ha svelato il primo teaser trailer di Wicked. I fan sono rimasti un po’ confusi nel notare, in questo spot, immagini tratte palesemente da entrambi i film (in arrivo a novembre 2024 e novembre 2025), e non solo dal primo. È insomma un assaggio dell’intero adattamento del musical, che oggi in un articolo su Vanity Fair il regista Jon M. Chu spiega di considerare un’unica opera:

È la fiaba americana per eccellenza. Siamo in un’epoca in cui stiamo rivalutando la storia della vita in America. Cos’è la verità? Cos’è un lieto fine? La strada da seguire è davvero quella gialla? C’è davvero qualcuno alla fine, pronto a darci ciò che desidera il nostro cuore?

Il produttore Marc Platt spiega perché il musical è stato diviso in due parti:

Non volevamo fare un unico film da quattro ore, tagliando magari delle canzoni. Vogliamo soddisfare prima di tutto i fan del musical. Il cinema ti permette di creare un luogo, un’ambientazione, un momento nel tempo… un’università come la Shiz, una casa straordinaria per il governatore di Emerald City… C’è così tanto che possiamo esplorare!

Il trailer senza dubbio ci permette di dare uno sguardo ad alcune di queste ambientazioni. E molto di quello che abbiamo visto sullo schermo è stato costruito dal vivo: nei mesi scorsi vi abbiamo aggiornato dal set con immagini dell’ambiziosa produzione della Universal. Per esempio, il treno che porta a Emerald City è stato realmente, così come sono stati piantati quasi un milione di tulipani per arricchire il set in esterni.

Vanity Fair ha anche pubblicato un’immagine esclusiva di Cynthia Erivo e Ariana Grande nei panni di Elphaba e Glinda, le protagoniste del musical, scattata da Sophy Holland:

Nel cast del film compaiono anche Michelle Yeoh nei panni di Madame Morrible, direttrice della Shiz University; Jonathan Bailey in quelli d Fiyero, un principe briccone e spensierato; Ethan Slater in quelli di Boq, uno studente Munchkin altruista; Marissa Bode in quelli di Nessarose, la sorella preferita di Elphaba; e Jeff Goldblum in quelli del Mago di Oz. Ci sono poi Pfannee e ShenShen, due compatrioti di Glinda interpretati da Bowen Yang e Bronwyn James, e un nuovo personaggio creato per il film, Miss Coddle, interpretata da Keala Settle.

La regia di questa celebrazione immersiva in due parti è a cura di Jon M. Chu. Wicked: Parte Uno uscirà il 28 novembre 2024 in Italia, Wicked: Parte Due uscirà il 26 novembre 2025.

Il musical originale, ispirato al Mago di Oz, ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2003 diventando subito un classico e arrivando a incassare 1 miliardo di dollari nel 2016. Nella produzione originale figuravano nel cast Idina Menzel e Kristin Chenoweth, che ovviamente avranno un cameo nei film.

