Ethan Hawke e sua figlia Maya Hawke (avuta con Uma Thurman) saranno per la prima volta insieme nel film Wildcat. Hawke senior dirige la figlia nel biopic sulla scrittrice Flannery O’Connor rappresentata in un momento specifico della sua vita: la lotta per vedere pubblicato il proprio romanzo.

Padre e figlia hanno parlato della genesi del film e della loro cooperazione.

Io e mio padre abbiamo sempre amato parlare di fede e immaginazione e abbiamo visto la possibilità di fare un film sulla nostra relazione con l’atto creativo e l’atto spirituale attraverso la figura di Flannery O’Connor che è una persona profondamente creativa e religiosa.

Ethan Hawke conferma le parole della figlia:

Flannery O’Connor è stata il punto di partenza che ci ha permesso di mascherare qualcosa di molto personale per noi all’interno di un biopic.

Maya racconta di essere stata confusa all’inizio sulla visione del padre:

Sapevo che volevo interpretare questo personaggio, ma non avevo idea di ciò che mio padre stesse dicendo. Come puoi fare un film su di lei che sia interessante ma senza creare artificialmente una trama nella sua vita quando questa non c’era, senza rendere una relazione romantica più importante di quanto non fosse?

Conclude Hawke padre:

Non conosciamo Flannery O’Connor, non sappiamo com’era, ma ha condiviso con noi i suoi sogni ed erano dei bellissimi sogni in queste storie brevi che ha scritto. Puoi studiare questi sogni e trovarla nelle Jim Crow (leggi locali del sud degli USA emanate tra fine ‘800 e prima metà ‘900 ndr), inizi a vederla nel luogo in cui è cresciuta. Varie cose iniziano a comparire che sono molto complesse e interessanti se lasci che evolvano.

Wildcat non ha ancora una data di uscita italiana. Nel cast del film anche Laura Linney e Liam Neeson.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate