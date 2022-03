Alla fine, dopo essersi già scusato con l’Academy,sceglie Instagram per rivolgere il suo messaggio di scuse anche nei confronti diche, come noto, ha colpito con un ceffone sul palco del Dolby Theatre durante la Notte degli Oscar 2022 dopo la battuta fatta dal comedian nei riguardi della moglie di Smith, Jada Pinkett Smith ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Qua sotto vi proponiamo la nostra traduzione del messaggio verso Chris Rock che Will Smith ha affidato a Instagram:

La violenza, in ogni sua forma, è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento all’ultima Notte degli Oscar è stato inaccettabile e ingiustificabile. Gli scherzi su di me fanno parte del lavoro, ma una battuta sulla condizione medica di Jada è stato troppo per me da sopportare e ho reagito in maniera emotiva. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho reagito in maniera eccessiva e ho sbagliato. Mi vergogno di questo e le mie azioni non sono indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è spazio per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Desidero anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello show, tutti i presenti e il pubblico in tutto il mondo. Voglio anche chiedere perdono alla famiglia Williams e alla mia famiglia di King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento sia finito per macchiare quello che, fino a quel momento, era stato un viaggio straordinario per tutti noi Sono ancora un lavoro in corso. Sinceramente, Will

Le scuse potrebbero non bastare, visto che come vi segnalavamo ieri sera l’Academy ha deciso di analizzare la questione sulla base del proprio codice di condotta. E sebbene Chris Rock abbia deciso subito di non sporgere denuncia, l’attore rischia comunque conseguenze molto pesanti da parte del proprio sindacato, la Screen Actors Guild, che potrebbero causargli non pochi problemi sul lavoro (al momento diversi film in lavorazione).

Pubblica ammenda a parte, secondo un report di TMZ (via Comic Book), sembrerebbe che Will Smith e Chris Rock non abbiano ancora parlato fra di loro a un giorno dall’accaduto. Dal Rolling Stone arriva anche un’indiscrezione che va a confermare sempre di più – se mai ce ne fosse ancora bisogno – il fatto che quanto accaduto agli Oscar 2022 fra le due star non era uno stunt preparato. Varie fonti interpellate dal popolare magazine hanno specificato che la battuta di Chris Rock non faceva, infatti, parte delle prove della serata.

