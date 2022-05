Il nuovo episodio con protagonista Will Smith di, su Netflix, si apre con la dicitura: “Questo episodio è stato registrato prima della cerimonia degli Academy Awards 2022“.

Prima della notte che avrebbe segnato la sua esclusione per 10 anni dalla cerimonia a causa del suo schiaffo a Chris Rock, l’attore ha chiacchierato a lungo della sua carriera con il noto presentatore, parlando del suo legame con una storia come quella di Una famiglia vincente – King Richard.

Ha poi parlato dell’idea di prendersi una pausa dalla recitazione e della stesura della sua autobiografia del 2021:

Le esperienze nella mia vita e la scrittura di questo libro hanno sbloccato una parte di me, da attore, che non avevo mai provato sulla pelle. La mia vita è così emozionante adesso perché posso raggiungere le persone in modo diverso rispetto a quanto ho sempre fatto, e ciò è in gran parte dovuto al mio dolore.

Sono davvero pronto ad aprire il cuore in un modo che, magari, riuscirà a essere appagante per me e d’aiuto per le persone.