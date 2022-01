Willem Dafoe nei panni del Joker in una suggestiva fan art

nei panni delin un ipotetico film dedicato all’iconico villain di Batman?

In attesa di scoprire di più sul prossimo cinecomic DC dedicato all’Uomo Pipistrello l’artista elilusionista.cl ha realizzato una suggestiva fan art immaginando Willem Dafoe (visto recentemente nel ruolo di Green Goblin in Spider-Man: No Way Home) nei panni del Joker.

Potete vedere la fan art qua sotto:

Riguardo a The Batman: