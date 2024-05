Winston Duke, star di Black Panther, ha recentemente rivelato che sarebbe disposto a vestire i panni di Batman nell’universo DC gestito da James Gunn.

In virtù di tale ipotesi, l’attore ha così risposto a /film sul red carpet di The Fall Guys:

Senti, amico, puoi dare il via a una campagna? Ti sfido ad andare su tutti i social e a sostenermi per la causa. Coinvolgi la tua community. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe essere Batman. Mi piacerebbe avere l’opportunità di esplorare nuovi personaggi, di cambiare la narrazione di alcune idee radicate su come questi personaggi dovrebbero apparire, interpretare e recitare. Sono assolutamente d’accordo.