Una signora di 69 anni ha deciso di fare causa a NBCUniversal Media LLC dopo esser rimasta ferita durante la coda per salire sull’attrazionea giugno 2021.

La donna si trovava in fila con il suo nipotino nell’area The Wizarding World of Harry Potter agli Universal Studios Hollywood quando una colonnina divisoria è caduta colpendole la mano destra. Ha così deciso di fare causa rivolgendosi alla Los Angeles Superior Court per negligenza e richiedendo di essere ripagata di danni non definiti.

Elizabeth Moore sostiene di aver sostenuto delle ferite che crede “continueranno a causarle dolore e disagio in futuro“. Nella causa si legge che NBCUniversal sapeva o avrebbe dovuto sapere che le colonnine non erano state fissate a terra e che quindi rappresentavano un pericolo per i visitatori.

Il parco, di cui sono disponibili varianti sparse in tutto il mondo, contiene molte attrazioni, negozi e luoghi di ristorazione, il tutto ambientato nei luoghi-simbolo dei romanzi (e dei film) di Harry Potter.

