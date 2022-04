La Warner Bros. ha sceltocome protagonisti del film live action, tratto dai fumetti della DC Comics e in arrivo direttamente in streaming su HBO Max.

Scritto e diretto da Adam Sztykiel (Black Adam), il film verrà prodotto da Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill. Le riprese si terranno in estate ad Atlanta.

I Wonder Twins si chiamano Zan e Jayna e sono due supereroi alieni creati nel 1977 per la serie animata The All-New Super Friends Hour trasmessa dalla ABC. Lo stesso anno debuttano a fumetti sul numero 7 di The Super Friends della DC Comics. Più di recente, una versione moderna dei gemelli ha debuttato in Extreme Justice 9 del 1995. I loro poteri si attivano quando i gemelli sono in contatto fisico, e i due spesso esclamano: “Potere dei Gemelli Meraviglia attivato!” Jayna è in grado di trasformarsi in animali, Zan in acqua.

KJ Apa è noto per essere protagonista della serie tv Riverdale, prodotta da Warner Bros. TV, inoltre è stato protagonista di Songbird. May ha interpretato Elsa Dutton in 1883, prequel di Yellowstone.

Fonte: THR