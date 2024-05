Fra il Covid e una messa in scena un po’ trash, Wonder Woman 1984 ha avuto un destino decisamente più infelice rispetto al primo film attirandosi addosso anche parecchio odio, una cosa, questa, che Chris Pine (Steve Trevor nelle due pellicole DC Comics) proprio non riesce a capire.

Nel corso di un’intervista, in riferimento a Wonder Woman 1984 e a tutto l’odio che si è attirato addosso, Chris Pine dice:

Ho solo pensato che avere a che fare con un film che non aveva nulla a che fare con la distruzione di New York fosse incredibilmente potente. Come amiamo raccontare solitamente la storia della vendetta e come Patty Jenkins abbia capovolto completamente il copione sull’intera faccenda dicendo “Aspetta un attimo: e il perdono e la compassione?”. Le persone criticano il film e penso che lo facciano perché non ha incorporato la parte che le persone si aspettavano di vedere, quella al motto di “Uccidili! Uccidili!”. Ma io amo quel film, ecco l’ho detto!

