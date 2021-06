Wonder Woman 1984

Il primo cinecomic dedicato aè approdato nelle sale di tutto il mondo 4 anni fa.

E pere celebrare questo anniversario la stessa Gal Gadot ha deciso di diffondere sul suo profilo Instagram un video accompagnato da una didascalia in cui ringrazia tutti i fan che l’hanno sostenuta in tutto questo tempo con la promessa di continuare a raccontare la storia della supereroina nel migliore dei modi in futuro.

Ecco il post dell’attrice:

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia in digitale a febbraio. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compaiono Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, e Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

FONTE: Instagram/Gal Gadot