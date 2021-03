Cos’è che convinsead accettare il ruolo di Antiope indi Patty Jenkins?

L’attrice ne ha discusso in una recente intervista con Collider, ecco le sue parole:

Fu l’entusiasmo di Patty Jenkins, la regista, quando mi telefonò per chiedermelo. Stavo girando House of Cards all’epoca e mi disse: “Vuoi interpretare una delle più grandi guerriere nella storia delle Amazzoni?”. Io le dissi: “Ma certo!”. Non ci pensai neanche due volte, sapevo che sarebbe stato pazzesco. Poi iniziò l’allenamento per avere la forma migliore che abbia mai avuto a 50 anni. Pensai: “Ci sto. Facciamolo”. Adoro Patty Jenkins e adoro i messaggi di entrambi i suoi film. Trattano di giustizia, parità e amore, che sono cose di cui mi nutro.

Abbiamo rivisto Robin Wright in un cammeo in Wonder Woman 1984 , che è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia poche settimane fa.

