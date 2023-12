Calah Lane ha parlato con Screenrant del suo rapporto con Timothée Chalamet sul set di Wonka, ora disponibile nelle sale italiane.

Ecco le parole dell’attrice:

Non è stato difficile creare la chimica, siamo diventati amici nel momento in cui ci siamo visti. Siamo diventati migliori amici e sì, è bellissimo lavorare con lui. Abbiamo trascorso il Ringraziamento insieme e poi avevamo chimica sia sul set che lontano dal set. Ho adorato davvero vederlo entrare nel personaggio e diventare Willy Wonka, ha svolto un lavoro incredibile, è stato bravissimo. Mi piacciono i suoi scambi con Paul [King] e come adori risolvere le cose con il regista. È davvero bravo.