Si avvicina l’arrivo nei cinema di Wonka, la pellicola di Paul King (Paddington) con protagonista Timothée Chalamet e con Hugh Grant come Umpa Lumpa, che sarà nelle sale dal 14 dicembre.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Londra la premiere globale del progetto e in quell’occasione i talent del film hanno potuto parlare di Wonka e di cosa aspettarsi dal film targato Warner Bros. Nello specifico, Hugh Grant ha descritto in puro stile Hugh Grant sua esperienza nei panni di un Umpa Lumpa, le creature ideate dalla fantasia di Roald Dahl nel romanzo La fabbrica di cioccolato e già viste sul grande schermo sia in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart che in La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. Un’esperienza che, per l’amato attore inglese, non è stata piacevolissima.

“Come indossare una corona di spine!”

Hugh Grant ha spiegato in un incontro stampa di Wonka che le varie tecnologie impiegate per far sì che apparisse sullo schermo con una stazza profondamente differente dalla sua hanno reso il suo lavoro tutt’altro che piacevole.

Queste le sue parole:

Era come una corona di spine, molto scomoda. Ho fatto un gran chiasso a riguardo. Non avrei potuto odiare di più l’intero processo. Onestamente, quello che ho fatto con il mio corpo era terribile, ed è stato tutto sostituito con un’animazione. La sequenza di danza dovrebbe essere divertente, ma è stata realizzata dall’animatore.Con la CGI oggi è tutto molto confuso, non si capisce cosa stia succedendo… Odio un po’ fare i film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi.

Hugh Grant, per la cronaca, ha cinque figli e un patrimonio stimato di 150 milioni di dollari.

Nel primo film arrivato al cinema, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, gli Umpa Lumpa sono stati resi verdi e arancioni da Mel Stuart con una scelta atta ad aggirare le controversie di quando la pellicola era stata annunciata: nel testo originale, le creature erano simili ai pigmei africani, cosa, questa che aveva generato le proteste della National Association for the Advancement of Colored People. Nel lungometraggio sono stati interpretati da attori nani (Rudy Borgstaller, George Claydon, Malcolm Dixon, Rusty Goffe, Ismed Hassan, Norman McGlen, Angelo Muscat, Pepe Poupee, Marcus Powell e Albert Wilkinson). In quello di Tim Burton sono tutti stati interpretati da Deep Roy, attore nano la cui statura benne ulteriormente abbassata in post-produzione.

Wonka, il trailer italiano

Ecco il trailer italiano del film:

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

La pellicola sarà nei cinema italiani dal 14 dicembre con Warner Bros.

FONTE: Metro UK

