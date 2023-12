Prima di Wonka con Timothée Chalamet e prima di Johnny Depp, a interpretare il celebre cioccolataio è stato Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971.

Qui il personaggio di Gene Wilder faceva un’entrata in scena spettacolare e memorabile, fingendo di essere un vecchio con un bastone per poi svelare la sua vera identità con una capriola.

Timothée Chalamet racconta a BBC Radio 1 di aver provato a ricreare quel momento, ma di non esserci riuscito.

Forse non dovrei nemmeno dirlo perché sembrerà che abbiamo fallito, ma il fallimento è importante. Abbiamo provato a realizzare quella capriola, e abbiamo messo un magnete sul bastone e uno sul pavimento perché stesse in piedi. Ma la capriola è quasi impossibile da realizzare. E anche far stare in piedi il bastone, abbiamo pensato che avessero costruito un buco nel pavimento o qualcosa del genere, ma non lo so.