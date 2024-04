In Young Woman and the Sea l’attrice Daisy Ridley veste i panni della nuotatrice Gertrude Ederle, come abbiamo visto anche nel primo trailer.

GUARDA – Daisy Ridley è la nuotatrice Gertrude Ederle nel trailer di Young Woman and the Sea

In una recente intervista e Empire Magazine l’attrice ha parlato della parte più dura del suo allenamento per il ruolo:

Fare il doggy paddle (stile cagnolino) è stata la parte peggiore di tutto il nuoto. È il momento in cui indossiamo questi costumi molto particolari, come dei mutandoni. Il giorno in cui abbiamo fatto le prova con l’allenatore è stata così dura. Onestamente riuscivo a malapena a respirare. È stato davvero il giorno più difficile delle riprese. Alla fine non riuscivo a credere di essere migliorata nel nuoto, perché quando ho iniziato ad allenarmi non riuscivo letteralmente a fare una vasca.

Basato sul romanzo Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World di Glenn Stout, il film segue le vicende di Gertrude Ederle, un’abile nuotatrice nata a New York City nel 1905 da genitori immigrati. Grazie al costante sostegno della sorella maggiore e dei suoi istruttori, ha superato le avversità e l’animosità di una società patriarcale, scalando i ranghi della squadra olimpica di nuoto e completare l’impresa sbalorditiva: un viaggio di 21 miglia dalla Francia all’Inghilterra.

Il film sarà disponibile nelle sale dal 31 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

