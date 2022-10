Zack Snyder a Henry Cavill: “Sei il più grande Superman di sempre”

Come ormai è noto, nella scena post-credit di Black Adam (LEGGI LA RECENSIONE) appare Henry Cavill nei panni di Superman: un ritorno accolto con soddisfazione da molti, tra cui anche Zack Snyder.

Durante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz con Cavill come ospite, Snyder si è rivolto all’attore ricordando un preciso momento della lavorazione de L’uomo d’acciaio, prima apparizione di quest’ultimo nel ruolo del supereroe (LEGGI LA RECENSIONE), definendolo il “più grande Superman di sempre“.

Ecco le sue parole:

Quando abbiamo girato L’uomo d’acciaio, e stavamo facendo le riprese del volo per la prima volta, quando l’abbiamo messo sul supporto speciale o appeso sui fili… ti è sembrato strano essere lì davanti al green screen a fare le tue riprese in volo con noi che ci limitavamo a far ondeggiare la macchina da presa? Com’è stato dover recitare come se stessi volando, prima ancora di aver visto come sarebbe potuto apparire o quale potesse essere la sensazione? È stato strano o ti aspettavi che venisse fuori esattamente così? Sono curioso. Non vedo l’ora di lavorare con te in futuro e tu sei, ovviamente, il più grande Superman di sempre.

Cavill, da parte sua, ha definito quelle prime riprese del volo “ricordi formativi” della sua carriera e ha definito Snyder “un uomo adorabile” che apprezza per tutto ciò che ha fatto per lui, in particolare per avergli dato il ruolo di Superman.

Qui sotto il video dell’intervento di Snyder:

Cosa ne pensate delle parole di Zack Snyder rivolte a Henry Cavill? Lasciate un commento!

FONTE: Instagram