Non è la prima volta che, nel corso di un’intervista, tocca l’argomento, la saga di George Lucas di cui è, come moltissime persone, un vero e proprio fan.

Nella chiacchierata col The Times in cui ha svelato di aver deciso di eliminare dal suo Army of the Dead una scena ritenuta eccessiva (ECCO TUTTI I DETTAGLI), Zack Snyder è tornato a spiegare perché, nonostante il suo amore per Star Wars, difficilmente potrebbe finire dietro alla macchina da presa di un film della saga:

La parte difficile è ingaggiare un regista con uno specifico punto di vista e chiedergli di prendere parte a un progetto dove non viene richiesto questo. Il cineasta operaio? Ce ne sono tantissimi, anche di particolarmente bravi. Però io ho un punto di vista specifico e ho imparato, come regista, che mi trovo meglio a creare un mondo mio in cui invitare lo spettatore. È un approccio contrario a quello del “Lasciami inserire un mio ingranaggio nel tuo macchinario”. Amerei girare un film di Star Wars, ne so davvero a pacchi, ma non penso che potrei sopravvivere a quella dinamica.

Ricordiamo che nel 2013, Vulture affermava con una certa sicumera che il regista era stato ingaggiato dalla Lucasfilm per la regia di uno spin-off della saga ispirato ai Sette Samurai di Akira Kurosawa. All’epoca si era innescato anche un botta e risposta fra il magazine e l’Hollywood Reporter: il secondo affermava che si trattava di una voce priva di fondamento, mentre il primo ribadiva con forza la validità dello scoop. La storia ha dato poi ragione all’Hollywood Reporter anche se, visti i burrascosi trascorsi della Lucasfilm con alcuni registi e sceneggiatori, nessuno esclude che delle discussioni ci siano effettivamente state.

In una lunga live su YouTube risalente allo scorso novembre spiegava:

Penso di aver superato la cosa in passato. Sono un grande fan di Star Wars. La ragione per cui ho cominciato a fare film quando avevo 11 anni era proprio Star Wars. Che ha avuto un’enorme influenza su di me introducendomi in questo percorso mitico che rileggeva gli archetipi e lo storytelling di Joseph Campbell. Per me Star Wars è questo. E Star Wars m’interessa anche se non penso di avere una storia ora che possa andar bene per quell’universo. Quindi sì, è una cosa che amo, ma sono andato avanti. Anche se la amo ancora e ho la casa piena di spade laser.

