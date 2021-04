Giusto un paio di settimane fa, abbiamo riportato i punti salienti della lunga intervista di Chris Terrio con Vanity Fair in cui si è parlato della doppia collaborazione da lui avuta con, per Batman v Superman prima e per Justice League poi.

Già in quella sede, Terrio aveva avuto modo di criticare la Warner in merito alle varie mosse fatte, fin dal “pomposo” titolo, con Batman v Superman: Dawn of Justice:

Quando ho letto il titolo ho pensato che fosse troppo presuntuoso e privo di senso. Stonato. Il presupposto del film era quello di raccontare una storia dark, complessa e non di pubblicizzare un fracassone match di Wrestling della WWE a Las Vegas con un titolo tipo Batman v Superman: Dawn of Justice.

Durante un panel virtuale della Justice Con (eccolo su YouTube), Zack Snyder è tornato sulla questione rivelando alcuni titoli alternativi:

Ricordo che durante i vari batti e ribatti con lo studio, Batman v Superman: Dawn of Justice era l’unico che piaceva davvero alla Warner Bros. Tutta la faccenda dell’usare la “V” al posto del “VS”, c’era questa folle negoziazione in corso. Dissi loro “Ragazzi, ma non possiamo optare per qualcosa tipo Son of Sun and Knight of Night (Figlio del sole e cavaliere della notte) o qualcosa di un po’ più poetico?”, ma la loro risposta fu “Assolutamente no”, pareva di stare in tribunale.

La sinossi ufficiale della pellicola: