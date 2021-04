In un’intervista con Beyond the Trailer è tornato a parlare del film mai realizzato su Atomo nell’incarnazione di

Choi in effetti fa un’apparizione nella Snyder Cut e il regista ha svelato di aver sempre sperato nel film:

La mia idea era di realizzare un film con Ryan Choi, un film di Atomo in Cina, con l’uso della lingua inglese e cinese. Credo che Netflix sia una compagnia molto brava in questo. Lo abbiamo appena fatto con il prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, che sarà in inglese, francese e tedesco.

Ha poi aggiunto:

Avremmo girato un film ambientato in Cina coinvolgendo i fan cinesi e risultando inclusivi, facendo ruotare tutto attorno a un personaggio cinese. Non volevo un personaggio cinese in un film, ma un film tutto su un personaggio cinese. È quello che volevo.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

