Bryan Hirota, il supervisore degli effetti speciali della, ha rilasciato un’intervista a Screenrant in cui ha confermato che nella pellicola uscita on demand lo scorso 18 marzo è presente una diretta citazione a Watchmen che avviene sotto forma di parallelo fra la morte di Silas Stone e quella di John Osterman che porta alla nascita del Dr. Manhattan.

Hirota spiega:

Zack e John Desjardin (VFX Supervisor di Watchmen e collega di Hirota per la Snyder Cut, ndr.) pensavano che (la scena della morte di Silas) potesse essere qualcosa tipo la nascita del Dr. Manhattan, quindi sì, è stata da subito una pietra di paragone. Senza ombra di dubbio era una delle cose cui abbiamo pensato mentre la stavamo sviluppando. Una delle differenze sta principalmente nel fatto che ci sono delle inquadrature ravvicinate della sua pelle che frigge come in un microonde, un po’ dei suoi peli che prendono fuoco, cose del genere. La morte di Silas è forse un po’ più cruenta di quella di Watchmen, ma c’è una eco, senzaa ombra di dubbio.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.