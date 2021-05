La sezione “geek” dell’Hollywood Reporter, Heat Vision , ha pubblicato una lunga intervista conrealizzata durante gli impegni stampa perin cui si è inevitabilmente tornato a parlare anche della

Nello specifico, la produttrice della pellicola, nonché moglie di Zack Snyder, ha parlato di una questione tipica del mondo dello streaming che ha inevitabilmente toccato direttamente anche la diffusione su HBO Max della Zack Snyder’s Justice League: la mancanza di chiarezza su quante siano effettivamente state le visualizzazioni fatte dal film. Deborah Snyder non pare più di tanto infastidita da questo che è un modo di fare tipico di tutti i player del settore dello streaming e ha anche sottolineato che non si tratta di un grosso problema perché la pellicola è stata fatta principalmente per il fandom che era desideroso di vedere il film della Justice League così come era stato inizialmente concepito dal regista:

Si tratta di raccontare storie assicurandoti che siano fruite dal maggior numero di persone possibile. Certo, può esserci eccitazione sulle performance perché tutti tendono a essere un po’ competitivi, ma si stanno assumendo dei rischi per delle pellicole che magari non sarebbero state fatte. Gli studios sono focalizzati sulle grandi IP, i grandi blockbuster, ma gli streamer stanno facendo anche altri contenuti che non avrebbero visto la luce altrimenti. Per quanto concerne la mia esperienza, posso dire che lungo la strada non ci sono state battaglie, ma supporto nei termini di libertà creativa e annessi. Per quel che riguarda i numeri, sì, è bello saperli, ma di solito sai se la gente ha gradito o meno qualcosa. È interessante che HBO non abbia diffuso i numeri, ma ci sono stati svariati articoli che hanno parlato del grande successo della nostra Justice League. Per noi si trattava di portare a compimento la visione di Zack, aggiustare qualcosa che era stato distorto anche per colpa della tragedia che ci ha colpito.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

