I fan dellasono sempre stati molto attivi nel chiedere alla Warner la distribuzione della Justice League secondo Snyder e già lo scorso anno, quando l’arrivo della pellicola era stato confermato ufficialmente dopo anni di speculazioni, avevano deciso di ringraziare lo studio facendo volare un banner sopra i lot della major (ecco un video via Twitter ).

Adesso che la Zack Snyder’s Justice League è effettivamente arrivata su HBO Max (in Italia, lo ricordiamo, è in esclusiva su Sky Cinema e NOW), i fan sono tornati a far volare lo striscione sopra la sede della Warner. Uno dei portavoce del movimento, ha anche riferito a Comicbook.com che, in aggiunta al vistoso atto di riconoscenza, sono anche stati donati 1.400$ a favore della American Foundation for Suicide Prevention (ricordiamo che Autumn Snyder, una delle figlie di Zack e Deborah Snyder, si è tolta la vita mentre il padre era impegnato nelle riprese di Justice League e la Snyder Cut è dedicata proprio alla sua memoria).

Ecco, a seguire, una foto pubblicata dalla testata citata poc’anzi:

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!