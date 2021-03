LEGGI ANCHE – Snyder Cut vs Josstice League: 12 differenze tra il film di Zack Snyder e quello di Joss Whedon

Come tutte le pellicole di Zack Snyder, anche questa nuova versione di Justice League propone uno dei tratti estetici più distintivi e tipici del regista di Green Bay: lo slow-motion. IGN ha deciso d’indagare e di spulciare per bene le circa quattro ore di Zack Snyder’s Justice League per stabilire quale sia la percentuale esatta di slow-motion presente nel lungometraggio: è emerso che circa il 10% del cinecomic è al ralenti. Sono ben 24 minuti e 7 secondi di slow-mo su un minutaggio di 4 ore 1 minuto e 43 secondi di film (compresi i titoli di coda).

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

