Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Qualche settimana fa, è arrivato online un trailer dellain cui il Joker di Jared Leto, al termine del filmato, si rivolge aldi Ben Affleck pronunciando un’espressione ben nota grazie a un meme: “We live in a society”.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, si tratta di un riferimento a un meme che, a onor del vero, non gode di un’ottima fama online. Tutto ciò premesso, chi, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, guraderà su Sky Cinema o NOW la Zack Snyder’s Justice League, noterà che, nell’epilogo ambientato nell’equazione dell’Anti-Vita, il Clown Principe del crimine di Gotham non recita la battuta in questione.

Il regista ha potuto parlare in due differenti occasioni, con l’Hollywood Reporter e con la YouTuber Wonder Meg, di questa “trollata” attribuendo il merito della cosa a Jared Leto:

Abbiamo accarezzato l’idea per un po’, ma darò a Jared Leto il merito di aver inserito quel doppiaggio.

Poi con la YouTuber citata aggiunge:

C’era effettivamente una versione di quella scena [in cui la diceva]. Era nella versione in bianco e nero fatta per beneficenza [per l’American Foundation for Suicide Prevention]. Volevo fare un secondo finale del film, della scena con Jared Leto, proposto in maniera leggermente differente in cui quella battuta era effettivamente inclusa.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

