Zoe Kravitz spiega perché si è pentita di essersi espressa contro Will Smith dopo lo schiaffo agli Oscar

Lo scorso marzo, dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022, Zoe Kravitz era intervenuta sulla questione pubblicando due foto dalla cerimonia lanciando una frecciatina a quanto accaduto durante la trasmissione in diretta mondiale.

In una si leggeva: “Ecco una foto del mio abito alla cerimonia dei premi dove a quanto pare si aggrediscono le persone sul palco“, mentre nell’altra “Ed ecco una foto del mio abito alla festa dopo la cerimonia dei premi dove a quanto pare si urlano parolacce e si aggrediscono le persone sul palco“.

Dopo aver alimentato un polverone, l’attrice aveva così deciso di rimuovere completamente i due post. Durante un’intervista con The Wall Street Journal, Kravitz è tornata a parlarne confessando i suoi dubbi legati alla libertà di espressione:

Viviamo in un’epoca spaventosa se abbiamo un’opinione, se diciamo la cosa sbagliata, se lavoriamo a progetti o facciamo dichiarazioni o pensieri controversi. Lo trovo in gran parte spaventoso perché l’arte è fatta di dialogo e così dovrebbe essere, a mio parere. Internet è l’opposto del dialogo. Internet è fatto di persone che buttano fuori tutto ma non accettano nulla.