ha accettato dirigere per la New Line un nuovo film intitolatoe con protagonista. La pellicola debutterà in esclusiva su HBO Max, anche se non è ancora chiaro quando.

In attesa di ulteriori dettagli, ecco la sinossi del progetto scritta da David Koepp (Jurassic Park):

Il film segue la storia di un’esperta di informatica che soffre di agorafobia e che scopre le registrazioni di un crimine di violenza e decide di fare rapporto ai suoi supereroi della compagnia per cui lavora. Incontrando resistenza e dovendo fare i conti con la burocrazia, la protagonista si rende conto che per fare le cose dovrà fare la cosa che teme di più: uscire dal suo appartamento.

Soderbergh ha già diretto un altro film per HBO Max intitolato Let Them All Talk e con Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges e Gemma Chan; l’anno scorso ha girato invece No Sudden Move, con Don Cheadle (Black Monday), Benicio Del Toro (Sicario), David Harbour (Stranger Things), Amy Seimetz (The Comey Rule), Jon Hamm (Mad Men), Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Kieran Culkin(Succession), Brendan Fraser (Doom Patrol), Noah Jupe (Honey Boy), Bill Duke (Black Lightning), Frankie Shaw (SMILF) e Julia Fox (Uncut Gems).

Fonte: Collider