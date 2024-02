a cult story

Solo un anno dopol'America scopriva una nuova forma di orrore, il massacro che proviene dalle parti inesplorate del suo paese.ha influenzato tutto il cinema slasher inventando molto di quello che ha caratterizzato quei film. Ma ha anche causato una riscoperta del terzo mondo interno agli Stati Uniti , creando la mitologia dei luoghi periferici e lontani dalla città come l'inferno di chi è tagliato fuori dal benessere. Dopo Non aprite quella porta è cambiata non solo l'idea del killer nel cinema horror ma anche la posizione di molte persone sul mangiare carne.A cura di Gabriele Niola e Bianca Ferrari.Sostenete la nostra realtà abbonandovi: plus.badtaste.it