24 febbraio 2003

Riprese al via con Alfonso Cuaròn, Hogwarts cambia

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban fu il primo a uscire in estate: si trattò di una vera scommessa per lo studio che per i primi due film aveva sfruttato il Ringraziamento e il Natale negli Stati Uniti.

©Warner Bros. - Tutti i diritti riservati

Con il terzo molte cose cambiarono perché la produzione iniziò a non riuscire a mantenere i serratissimi ritmi per far uscire un film all’anno, così decise di allargare la “finestra” tra un film e l’altro a un anno e mezzo. Il Calice di Fuoco, ad esempio, arrivò poi a novembre 2005.

Chris Columbus, regista dei primi due episodi, decise di non proseguire con la regia del terzo perché aveva bisogno di stare con la famiglia, così passò il testimone ad Alfonso Cuaròn, regista messicano di La piccola principessa e Y tu mamá también – Anche tua madre, restando però come produttore esecutivo.

©Warner Bros. - Tutti i diritti riservati

Con Cuaròn tutto iniziò a cambiare: dall’approccio ai costumi, alla regia, alle atmosfere più gotiche. Uno dei più grandi contribuiti fu l’espansione dei confini di Hogwarts mostrando parti del castello mai viste prima e cambiò tutta la geografia del posto (basta dare un’occhiata alle posizioni della capanna di Hagrid e del Platano Picchiatore). Tra gli obiettivi quello di far sembrare Hogwarts viva e reale, cosa che fece giocando molto sui raccordi tra un’ambientazione e l’altra.

Il circolo di monoliti sulla collina prima di arrivare alla capanna di Hagrid è ispirato, naturalmente, a Stonehenge. Le pietre furono create agli studi Leavesden e portate in elicottero in Scozia. Sembravano così realistiche che Emma Watson si avvicinò al regista, un giorno, per chiedergli se avesse scelto quella località scozzese perché attratto da quelle monumentali pietre.

Il regista cercò sin da subito di instaurare un rapporto più adulto con gli attori protagonisti che ormai cominciavano a crescere e a sentirsi più a casa ai Leavesden Studios. Cercò inoltre di dare un tocco più unico e stravagante a ogni aspetto del mondo magico, calcando ad esempio la mano con il personaggio di Silente (da questo film interpretato da Michael Gambon dopo la scomparsa di Richard Harris in chiave completamente rivisitata, dall’interpretazione ai costumi), introducendo testoline rinsecchite, fastidiosi uccellini e rospi pronti ad andare a ritmo di musica.

La melodia che il coro di Hogwarts canta è una variante di quella recitata da tre streghe in “Macbeth” di William Shakespeare, riadattata da John Williams e da Alfonso Cuaròn. Una frase – “Something wicked this way comes” – fu addirittura usata per la promozione del film. Nel romanzo dell’autore inglese le battute sono pronunciate da tre streghe, definite ”Weird Sisters”. Caso vuole, poi, che le “Weird Sisters” siano anche un gruppo di cantanti molto popolare tra i maghi nei romanzi della serie (in italiano sono noti come Le Sorelle Stravagarie).

Il regista cercò di ricorrere il meno possibile al digitale, anche se per molte sequenze fu costretto, come per quelle con protagonisti i Dissennatori. Il regista voleva utilizzare tecniche più tradizionali, come i burattini, tant’è che si rivolse al burattinaio Basil Twist che gli mostrò la possibilità di riprendere dei burattini immersi nell’acqua che al rallenti rendevano un bellissimo effetto. Sarebbe stato però quasi impossibile e molto costoso da realizzare, così decisero di utilizzare il digitale. Il regista, tra l’altro, propose di mutare la pioggia in ghiaccio per la scena dell’arrivo dei Dissennatori durante la pre-produzione. A causa di un difetto di pronuncia, gli artisti scambiarono “ice” (ghiaccio) per “eyes” (occhi) e si presentarono dal regista con alcuni bozzetti ritraenti una pioggia di occhi.

Fraintendimenti a parte, Cuaròn regalò ai fan un prodotto unico in tutta la saga e forse dal carattere più distinto. Quello che non molti sanno è che fu tutto merito di Guillermo del Toro, come raccontato da Cuaròn qualche anno fa:

J.K. Rowling aveva amato “La piccola principessa” e aveva approvato il mio nome come regista del terzo film. I miei amici mi prendevano un po’ in giro per il fatto che stessi pensando di accettare Harry Potter, e in qualche modo io stavo allo scherzo perché non conoscevo i romanzi. Avevo visto il primo film e non ero rimasto colpito. Poi però parlai con Guillermo [del Toro] che mi disse – scusate per il linguaggio – “Non hai letto i libri? Arrogantello bastardo del caz*o, fila subito a leggere quei fottuti romanzi!”. Guillermo mi ha aiutato a capire che nella saga ci sono moltissimi spunti contemporanei, quindi ho deciso di adottare un approccio realistico. Per esempio, il lupo mannaro è un individuo che soffre di una dipendenza, e abbiamo proprio lavorato al personaggio come se questo fosse affetto da una dipendenza patologica.

Il Prigioniero di Azkaban fu l’ultimo film con le colonne sonore di John Williams: nonostante il ritorno di alcuni temi iconici realizzati dal leggendario compositore, Williams non tornò più a lavorare alla saga.