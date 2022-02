Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il regista di The Batman ci ha parlato di una delle ultimissime scene in cui viene introdotto un personaggio molto noto dell’universo DC, che ovviamente non stiamo a svelare:

“È una scena che non sta lì per introdurre il prossimo film, è la fine dell’arco di l’Enigmista (con in più questo personaggio ovviamente presentato a sorpresa). Pensate che ce n’era un’altra di scena con quel personaggio lì, al centro del film, era proprio parte dell’arco di Batman che sta cercando di capire perché l’Enigmista gli manda i messaggi e così si reca ad Arkham a parlare con questo personaggio che è un altro killer e gli entra nella testa. Ci serviva per raccontare il tessuto di Gotham, alla stessa maniera in cui quando Batman, guardando la città, pensa a come forse dovrebbe raddoppiare il suo sforzo. Alla fine però l’ho levata perché dovevamo muoverci e lì non c’erano informazioni che non fossero già altrove”.

Siccome è difficile da credere che un personaggio così importante sia introdotto proprio alla fine del film e che la cosa non introduca il prossimo capitolo, è stato chiesto nello specifico se davvero non fosse così:

“Per quel personaggio ho in mente qualcosa che vorrei fare, ma quella scena non serviva a impostare il prossimo film, assolutamente. Non è una di quelle scene nei titoli di coda che ti suggeriscono dove andrà a parare il prossimo film: non è quella la nostra intenzione”.

In questi giorni diverse voci si sono rincorse su attori e personaggi non annunciati ufficialmente che farebbero un’apparizione nel film, queste dichiarazioni di Reeves lasciano intendere che sia tutto vero.

Vi ricordiamo che The Batman sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 3 marzo.