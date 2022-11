Tim Burton commenta la critica di Alan Moore a Batman e ai cinecomic – EXCL

Tim Burton è stato il super ospite dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games. Nel corso dell’evento toscano, il regista di Burbank ha avuto modo di presentare Mercoledì, la serie TV basata sugli iconici personaggi ideati da Charles Addams che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 23 novembre. Tim Burton, che ha diretto quattro degli otto episodi che compongono la serie TV, è anche produttore esecutivo insieme a, tra gli altri, Alfred Gough e Miles Millar, gli ideatori della serie televisiva Smallville.

Noi di BadTaste siamo stati fra le pochissime testate che hanno avuto modo di intervistare Tim Burton e di discutere insieme a lui di Mercoledì nel corso di una videointervista che sarà presto online sulle nostre pagine.

Intanto però vi proponiamo un antipasto, ovvero la trascrizione della risposta ultima domanda fatta durante l’intervista. Abbiamo chiesto al regista un commento sulle recenti critiche fatte da Alan Moore ai film di supereroi e alle accuse di “fascismo” mosse a Batman (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Un personaggio, quello della DC Comics, che il filmmaker conosce decisamente molto bene avendo diretto i due Batman interpretati da Michael Keaton.

Ecco cosa ci ha detto:

Non so se hai visto l’intervista in cui Alan Moore dice, sostanzialmente, che un personaggio che entrambi amiamo, Batman, è un fascista. Cosa ne pensi?

Beh sai, Alan Moore è Alan Moore. La questione coi fumetti è che, sostanzialmente, puoi leggerci di tutto. Io ad esempio non vedevo Batman in quella maniera. Per me – che ho avuto una visione molto personale di quel personaggio – era più un fattore legato all’interesse del raccontare la dualità di questo personaggio. Il fatto che ognuno di noi abbia luci e ombre. Una cosa un po’ in stile Fantasma dell’opera, una personalità che si nasconde dietro a una maschera. Ma quelle erano le vibrazioni che io ho avvertito con quel personaggio. Ma posso capire quello che intende lui, questa “forza maggiore” al lavoro. Diciamo che può dire quello che vuole [ridendo, ndr.].