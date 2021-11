A Glitch in the Matrix, la recensione – Trieste Science+Fiction Festival 2021

Il documentario A Glitch in the Matrix, diretto da Rodney Ascher, affronta il tema dell’idea che il mondo che conosciamo sia una creazione artificiale e l’umanità stia in realtà vivendo in una simulazione dando spazio a teorie ed esperienze personali.

Al centro del progetto portato sul grande schermo, e che ritorna molto attuale considerando l’imminenente arrivo del nuovo Matrix Resurrections, è un famoso discorso compiuto negli anni ’70 da Philip K. Dick, arrivando poi a parlare di filosofia, teorie del complotto, religione e scienza.

Il risultato finale è una riflessione affascinante, seppur non esaustiva, sul significato di realtà e su come la mente umana possa essere influenzata per arrivare a una conclusione riguardante ciò che ci circonda quando rimangono delle possibili incertezze e dubbi riguardanti vari aspetti della nostra vita.

Non tutti gli elementi inseriti nel docum...