La recensione di Cento domeniche, il film di Antonio Albanese al cinema dal 23 novembre 2023.

Non esistono film necessari per il pubblico. Esistono film necessari per l’autore che li crea. Cento domeniche è uno di quelli. Antonio Albanese, qui anche nella veste di regista, si muove nel territorio del cinema sociale alla francese, quello di uomini comuni alle prese con sistemi più grandi di loro. Lo fa benissimo per quasi tutto il tempo, con un’energia nel prendere posizione e una visione fuori dal comune. Smesse le sue maschere storiche ed eccentriche, Albanese trova la più vera e simile a lui, quella di Antonio: un ex tornitore che conduce una vita semplice. È in pensione ma continua a lavorare per il suo ex datore di lavoro in cambio di piccoli favori. Ha un’amante. Segreto che, nel piccolo paese in cui abita, non è semplice da tenere. Cura la mamma anziana e ha una figlia. Il suo unico sogno è accompagnarla all’altare.

L’unico, o forse l’ultimo, grande desiderio di una vita semplic...