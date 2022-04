La recensione di Downton Abbey: Una nuova era, in uscita il 28 aprile

Torna la fiera dell’indignazione e dello scandalizzarsi per i costumi oltraggiosi dei non nobili o anche solo del tempo presente. Torna Downton Abbey, ormai giunto alla fine degli anni ‘20, quando il cinema sta diventando sonoro, cosa di cui farà esperienza tutto il maniero, bisognoso di soldi per riparare il tetto e quindi pronto a piegarsi malvolentieri ad ospitare la gentaglia del cinema al lavoro su un film con alcune star che fanno fibrillare la servitù. È solo metà della trama, la parte leggera, mentre il cast principale se ne va nel sud della Francia a valutare un altro maniero piovuto dal cielo con un’eredità e, lo scopriranno in loco, rivelazioni sul passato di Lady Violet Crawley.

Sempre più leggero, edulcorato, caramelloso e menzognero, Downton Abbey 2 – Una nuova era è una passeggiata vacanziera con piccole trame autoconclusive e un finale che tutto insieme porta le svolte attese e annunciate già ne...