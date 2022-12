L’ambizione non manca all’action sci-fi I guerrieri del futuro, prodotto a Hong Kong con il chiaro intento di rivolgersi a un pubblico internazionale e dare vita, quasi sicuramente, a un franchise cinematografico. Non tutti gli elementi alla base del progetto (presentato in anteprima al Trieste Science+Fiction 2022 prima di approdare su Netflix), tuttavia, riescono a convincere.

La trama del film I Guerrieri del Futuro

Il film è ambientato nel 2055, anno in cui il nostro pianeta è stato devastato dal riscaldamento globale e vari disastri che hanno inquinato l’atmosfera e distrutto l’ambiente. La storia prende il via quando si schianta sulla Terra un meteorite che contiene una pianta distruttiva, Pandora. Una squadra guidata dal pilota Tyler (Louis Koo) viene mandata nell’area per provare a compiere un’impresa al limite dell’impossibile e salvare la città dall’annientamento totale. La missione ha come supervisore il Colonnello Tam (Carina...