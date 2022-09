La recensione di In viaggio di Gianfranco Rosi, il documentario presentato al Festival di Venezia

Chiamato dal Vaticano a lavorare ad un documentario su commissione sui viaggi pastorali di papa Francesco, Gianfranco Rosi ha realizzato un film di montaggio su immagini in gran parte non sue ma appartenenti all’archivio vaticano, ne ha aggiunte altre dai suoi film e poi altre ancora le ha girate in prima persona seguendo il pontefice in uno di questi viaggi. Il risultato è un film che soddisfa di certo i committenti e che lascia poco spazio alle idee di cinema di Rosi, semmai più alla sua visione di mondo. Lo stile di montaggio infatti è sempre il suo, molto chiaro, molto asciutto e minimale ma poi anche molto personale, uno stile che rivendica sempre un punto di vista e delle opinioni, ma stavolta la “documentazione” in senso stretto sembra più potente della visione.

Lungo In viaggio vediamo alternarsi immagini tipiche da capi di stato (i bagni di folla e le parate o i caccia militari c...